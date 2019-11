Tauron: Zmiana polityki EBI skłania do zwrotu w kierunku źródeł zeroemisyjnych



Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Decyzja Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) o zaprzestaniu finansowania inwestycji energetycznym związanych ze spalaniem gazu ziemnego w 2021 r. potwierdza, że gaz ma być w Unii Europejskiej paliwem przejściowym i skłania do mocniejszego zwrotu w stronę źródeł zeroemisyjnych, uważa prezes Taurona Polskiej Energii Filip Grzegorczyk.

"Decyzję EBI, który jest bankiem silnie powiązanym z instytucjami Unii Europejskiej, należy traktować jako instrument polityki prowadzonej przez UE. Potwierdza ona, że gaz jest paliwem przejściowym" - powiedział Grzegorczyk podczas konferencji prasowej.

Jego zdaniem nie jest to decyzja korzystna z punktu widzenia sektora elektroenergetycznego.

"Decyzja EBI potwierdza, że podjęta przez Tauron decyzja o aktualizacji kierunków strategicznych była słuszna, że akwizycja farm wiatrowych była słuszna" - dodał prezes.

Wskazał też, że nowa polityka kredytowa banku skłania do myślenia bardziej w kierunku rozwoju źródeł zeroemisyjnych niż niskoemisyjnych.

"Apetyt na gaz będzie na pewno bardziej ograniczony. EBI daje jeden ze sposobów finansowania, innym są np. środki z banków komercyjnych. Więc to wcale nie wykluczy gazu. Nas skłania do refleksji, bo mamy dużo opcji do wybrania" - powiedział także Grzegorczyk.

EBI podał wcześniej, że zgodnie nową polityką kredytowania energetyki zaprzestanie finansowania inwestycji związanych ze spalaniem paliw kopalnych od końca 2021 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)