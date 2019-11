JSW pracuje nad aktualizacją strategii i chce uwzględnić współpracę z Praire



Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) pracuje nad aktualizacją strategii Grupy JSW, w tym analizuje potencjalne scenariusze współpracy z Prairie Mining Limited, z którą pozostaje nadal w kontakcie, podała spółka.

"W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2018, 29/2018 i 15/2019 dotyczących nawiązania potencjalnej współpracy między Prairie Mining Limited i Jastrzębską Spółką Węglową oraz w związku z pojawiającymi się w prasie i na portalach internetowych informacjami medialnymi dotyczącymi zakończenia umowy o współpracy pomiędzy stronami w sprawie potencjalnego przejęcia przez JSW aktywów górniczych Prairie w Polsce - zarząd spółki potwierdza, że pozostaje w kontakcie z Prairie" - czytamy w komunikacie.

"Rozmowy toczą się wciąż w ramach formuły, która była publikowana w ww. raportach bieżących spółki. Na obecnym etapie rozmów nie doszło do przedłużenia obowiązywania umowy o zachowaniu poufności (NDA) w związku z czym wygasła ona w przewidzianym terminie, tj. 28 września 2019 roku. Przedłużenie obowiązywania NDA nie jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia dalszych rozmów z Prairie. Obecnie JSW pracuje nad aktualizacją strategii Grupy JSW, w tym analizuje potencjalne scenariusze współpracy z Prairie" - czytamy także.

Spółka zastrzegła, że po przejściu rozmów w kolejną fazę lub wystąpienia innych istotnych zdarzeń (np. podpisanie nowej umowy NDA) przekaże na rynki wymagane informacje.

W październiku 2018 r. JSW podała, że będzie kontynuować rozmowy z Prairie Mining Limited w sprawie potencjalnej współpracy lub transakcji dotyczących projektów węglowych Prairie w Polsce, a rozmowy następują po sześciomiesięcznym etapie wymiany informacji technicznych. W lutym br. JSW oraz Prairie dokonały zmiany umowy o zachowaniu poufności w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce, wydłużając o kolejne 6 miesięcy, tj. do 28 września 2019 roku, termin jej obowiązywania, w celu prowadzenia dalszych rozmów.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)