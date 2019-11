Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w przesłanym PAP komunikacie zadeklarował, że do 2024 r. zlikwidowane zostaną wszystkie stare piece w miejskich kamienicach.

Aby oszacować skalę problemu, miasto w lipcu 2018 roku podpisało z Politechniką Wrocławską umowę na kompleksowe badania sposobu ogrzewania mieszkań, które miały oszacować m.in. liczbę "kopciuchów" w mieście. Z przedstawionego niedawno raportu wynika, że lokale prywatne generują ponad 60 proc. niskiej emisji.

„Po 10 miesiącach badań znana jest już dokładna liczba lokali, w jakich należy usunąć piece" - poinformował prezydent Wrocławia. Dodał, że takich lokali jest 20 tys. 35. Jak tłumaczył, liczba ta uwzględnia lokale znajdujące się w budynkach stuprocentowo miejskich, te w zasobie mieszanym, czyli budynkach, w których część mieszkań jest prywatna, a część gminna, oraz domy jednorodzinne.

Sutryk podkreślił, że diagnoza Politechniki Wrocławskiej stała się dla miasta podstawą do opracowania nowej strategii walki z niską emisją. W tym kontekście zapowiedział, że od przyszłego roku we Wrocławiu zacznie obowiązywać zmodyfikowany program Kawka Plus. Do tej pory wrocławianie mogli wnioskować o dofinansowanie 70 proc. kosztów wymiany pieca węglowego. Nowy program zakłada natomiast pokrycie całości ponoszonych kosztów.

„Z doświadczeń poprzednich lat wiemy, że dla części mieszańców wyłożenie 30 proc. wkładu własnego było barierą. Od stycznia chcemy dotować 100 proc. ponoszonych kosztów, jednocześnie podnosząc kwotę dofinansowania. Zamiast dotychczasowego limitu 12 tys. zł, dopłacimy nawet 15 tys. (do wymiany pieców - PAP)" - tłumaczył cytowany w komunikacie wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada, nadzorujący Departament Zrównoważonego Rozwoju we wrocławskim magistracie. Dopłatę w tej wysokości będzie można otrzymać jedynie do końca 2021 r. Później kwota będzie sukcesywnie maleć, do 8 tys. zł w 2024 roku.

Drugą propozycją miasta jest program Termo Kawka, który będzie obowiązywać w latach 2020-2024. Program skierowany będzie do mieszkańców, którzy w przeszłości, korzystając z odsłony rządowej lub miejskiej programu Kawka, wymienili już swoje piece lub zamierzają to zrobić. Będą oni mogli otrzymać dotacje na wymianę starej, nieszczelnej stolarki okiennej, w wysokości do 5 tys. zł.

Kolejną propozycją są zwolnienia i ulgi z czynszów dla osób likwidujących samodzielnie piec w lokalach komunalnych. Najemcy takich lokali będą mogli do końca 2022 r. uzyskać stuprocentowe zwolnienie z czynszu., a 50-proc. ulgę - do końca 2025 roku.

Ponadto, miasto chce wprowadzić zmiany w obowiązującym od 2018 r. Lokalnym Programie Osłonowym, który przewiduje dopłaty do rachunków najmniej zamożnych mieszkańców, którzy zdecydowali się zlikwidować swój stary piec. Mogą oni uzyskać rocznie nawet 4 tys. zł dopłaty. Z pomocy będą też mogły skorzystać ci, którzy wymienią piec na ogrzewanie elektryczne nieakumulacyjne.

Działania te uzupełni kampania społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców na konieczność wymiany pieców.

