Newag miał 23,1 mln zł zysku netto, 32,25 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Newag odnotował 23,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 32,25 mln zł wobec 8,44 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 159,22 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 147,51 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 35,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 540,91 mln zł w porównaniu z 522,67 mln zł rok wcześniej.

"Wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Newag po trzech kwartałach 2019 r. wyniosła 540,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest wyższa o 18,2 mln zł (+3,5%). Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 35,5 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk grupy wyniósł blisko 17,6 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 84,5 mln zł i była wyższa o 23,4 mln zł (+38%) w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 308,3 mln zł (28,7%) do kwoty 1,38 mld zł w porównaniu do dnia 30 września 2018 r. Wartość księgowa jednej akcji wyniosła 11,05 zł" - czytamy w raporcie.

Główny wpływ na wyniki grupy miały:

- poprawa rentowności brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym o 33,9 mln zł oraz w ujęciu procentowym o 5,78% p.p. będąca konsekwencją portfela realizowanych kontraktów,

- dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej +5,7 mln zł (sprzedaż lokomotyw będących środkami trwałymi przez spółkę zależną Newag Lease),

- wzrost kosztów ogólnego zarządu o 5,2 mln zł (wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług w spółkach zależnych),

- ujemny wynik na działalności finansowej -13,6 mln, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 21,39 mln zł wobec 10,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,02 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)