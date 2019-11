Milkiland miało 11,33 mln zł straty netto, 18,89 mln zł straty EBIT w I-III 2019



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Milkiland odnotowało 11,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 13,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 18,89 mln zł wobec 3,41 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,57 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 98,8 mln zł rok wcześniej.

"Segment mleczny - był największy w przychodach i segmentach biznesu EBITDA odpowiadał za ok. 48% przychodów (stabilnie r/r) i będący drugim, największym kontrybutorem EBITDA w ciągu 9 miesięcy 2019. Przychody tego segmentu spadły o 1,8% r/r w ciągu 9 miesięcy 2019 roku do 46,6 mln euro z uwagi na niższy wolumen sprzedaży; częściowo było to skompensowane przez aprecjację operacyjnych walut względem euro, zaś EBITDA spadła 14 razy do 0,12 mln euro, z uwagi na spadek kosztów w Rosji i na Ukrainie. Marża EBITDA w tym segmencie w ciągu 9 miesięcy wynosiła prawie zero vs. 4% rok temu" - czytamy w raporcie.

Milkiland jest działającym na terenie Rosji, Ukrainy, a także Polski producentem szerokiej gamy wyrobów mlecznych. Holding Milkiland N.V., zarejestrowany w Holandii, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2010 r.



