Vantage Dev. miało 4,29 mln zł zysku netto, 5,85 mln zł zysku EBIT w III kw.



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Vantage Development odnotowało 4,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 20,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,85 mln zł wobec 22,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 59,81 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 123,6 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 16,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 55,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 135,75 mln zł w porównaniu z 309,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 15,98 mln zł wobec 33,35 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na dzień 30 września 2019 roku grupa miała w ofercie sprzedażowej 916 lokali oraz bank ziemi pozwalający na wybudowanie około 3 300 lokali, a także grunty pod projekty biurowe i usługowe o powierzchni ok. 120 tys. m2. Lokalizacje posiadanych działek umożliwiają przedstawienie na rynku bardzo atrakcyjnej oferty" - czytamy w raporcie.

Dotychczasowy dorobek grupy to ponad 4 600 lokali sprzedanych oraz ponad 42,9 tys. m2 powierzchni komercyjnej udostępnionej dla najemców, podano także.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

