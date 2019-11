Zadaniem wykonawcy jest dokończenie prac, takich jak: węzeł Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węzeł Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki, ścieżki rowerowe, Obwód Utrzymania Drogi, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne" - czytamy w komunikacie.



28 listopada 2014 r. GDDKiA podpisała umowę na realizację zadania z konsorcjum, którego liderem była Salini Polska. Wartość umowy stanowiła ok. 70% kosztorysu zamawiającego. W maju 2018 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą. Następnie wykonana została inwentaryzacja terenu i przygotowana dokumentacja do ogłoszenia przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy, który dokończy niezrealizowane prace, przypomina Dyrekcja.



"We wrześniu 2018 r. ogłoszony został przetarg na dokończenie budowy łącznicy zjazdowej z obwodnicy Marek na DK8 w kierunku Białegostoku. Wpłynęła jedna oferta, która dwukrotnie przekroczyła kosztorys inwestorski zamawiającego. Postępowanie zostało unieważnione. W październiku ponownie ogłosiliśmy przetarg. Tym razem wpłynęły dwie oferty, z których ta z niższą ceną o ok. 70% przekraczała kosztorys inwestorski. W związku z tym w listopadzie 2018 r. postępowanie zostało unieważnione. GDDKiA dokonała weryfikacji kosztorysu na dokończenie wszystkich prac na odcinku Marki - Kobyłka, biorąc pod uwagę m.in wzrost cen materiałów czy wykonanie robót poprawkowych. Z uwagi na to, że kwota była wyższa od poprzedniej wyceny, wystąpiono o przyznanie dodatkowych środków finansowych. Pozyskanie ich umożliwiło ogłoszenie przetargu na dokończenie wszystkich prac" - czytamy także.



