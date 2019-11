Złoty rano nieco mocniejszy, uwaga na GBP: PLN



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Wtorkowy poranek przynosi niewielkie zmiany na rynku złotego, z lekką tendencją do jego umocnienia, po tym jak wczoraj złoty dość wyraźnie stracił na wartości, w tym był najsłabszy od ponad pół roku do brytyjskiego funta.

O godzinie 09:07 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,2918 zł, USD/PLN 3,8775 zł, CHF/PLN 3,9166 zł, a GBP/PLN 5,0230 zł.

W dalszej części notowań złoty może zyskiwać na wartości, korzystając z poprawy nastrojów na rynkach globalnych. Szczególnie, gdyby amerykański dolar kontynuował poniedziałkowe osłabienie, sprowokowane spotkaniem w Białym Domu prezydenta Donalda Trumpa i szefa Rezerwy Federalnej (Fed) Jerome Powella, w którym ten pierwszy podtrzymał swoją krytykę zbyt wysokich stóp procentowych w USA.

Z drugiej strony, praktycznie puste dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne, gdzie jedynymi wartymi uwagi publikacjami są popołudniowe dane z amerykańskiego rynku nieruchomości (pozwolenia na budowy i rozpoczęte budowy domów), nie każą oczekiwać zbyt dużej zmienności na rynku walutowym.

Takim potencjalnym impulsem dla złotego nie powinien być również oczekiwany dziś wyrok Trybunału Sprawiedliwości Uni Europejskiej ws. zgodności z prawem Unii sposobu wyłaniania członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Potencjalnie najwięcej może dziś dziać się na parze GBP/PLN. Rosnący w siłę funt, przed grudniowymi przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii, trwająca tam kampania wyborcza, jak również poniedziałkowe zdecydowane wybicie GBP/PLN powyżej psychologicznej bariery 5 zł, otwiera drogę do wzrostów tej pary w kierunku 5,05-5,07 zł.

Marcin Kiepas

analityk Tickmill

(ISBnews)