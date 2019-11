Konfederacja chce podwyższenia kwoty wolnej od podatku do ponad 30 tys. zł

Źródło: PAP

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 12-krotności miesięcznej płacy minimalnej, do ponad 30 tys. zł - zakłada pierwszy projekt ustawy zaproponowany przez Konfederację w IX kadencji Sejmu - oświadczył we wtorek szef koła Konfederacja Jakub Kulesza.