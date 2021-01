Niedziele handlowe 2021

W 2021 roku zakupy będziemy można zrobić tylko w siedem niedziel handlowych: po jednej niedzieli w styczniu, marcu, kwietniu, czerwcu, sierpniu i dwie niedziele handlowe w grudniu, poprzedzające Boże Narodzenie.

Niedziele handlowe 2021 - kalendarz

Kalendarz niedziel handlowych i dni z zakazem handlu w 2021 roku w PDF - POBIERZ TUTAJ:

Dni bez handlu i handlowe niedziele w 2021 r - kalendarz PDF pobierz plik

Niedziele handlowe 2021 - kalendarz Google

Aby łatwej zsynchronizować kalendarz niedziel handlowych ze swoim kalendarzem, przygotowaliśmy kalendarz niedziel handlowych 2021 w Google: Kliknij TUTAJ, by dodać go do swojego kalendarza.

Niedziele handlowe 2021 - wykaz

Niedziele handlowe w 2021 przypadną:

31 stycznia,

28 marca,

25 kwietnia,

27 czerwca,

29 sierpnia

12 grudnia,

19 grudnia.

Zakaz handlu w niedzielę - wyjątki

Od zakazu handlu w niedziele obowiązują też wyjątki związane z rodzajem działalności. Zakupy w niedziele można robić m.in. na stacjach benzynowych, w kwiaciarniach, cukierniach, sklepach z pamiątkami, a także na dworcach czy lotniskach. Zobacz pełną listę sklepów, które są otwarte w niedziele.

Ustawa za złamanie zakazu handlu w niedziele przewiduje karę grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł., a nawet - przy uporczywym łamaniu zakazu - karę ograniczenia wolności.

Projekt ustawy trafił do Sejmu jesienią 2017 r. jako inicjatywa obywatelska autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarność".