O zamówieniu poinformowano we wtorek podczas targów lotniczych Dubai Airshow w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - pisze agencja AP.

W poniedziałek, także podczas Dubai Airshow, zakup 10 samolotów Boeing 737-8 MAX ogłosiły tureckie linie SunExpress.

Standardowa łączna cena samolotów, które zamierza kupić Air Astana, wynosi 3,6 mld dolarów. AP wskazuje, że linie lotnicze, które prowadzą rozmowy z dotychczasowymi klientami na temat odszkodowań za tymczasowo wycofane z eksploatacji samoloty, prawdopodobnie negocjują konkurencyjne ceny. Przedstawiciele kazachskich linii powiedzieli, że szczegóły umowy, w tym ostateczna cena, zostaną ustalone w najbliższych miesiącach.

Niskokosztowe linie FlyArystan działają od maja br. Ich flota składa się z dwóch samolotów Airbus A320.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) podała na początku listopada, że samoloty Boeing 737 MAX mają szansę odzyskać pozwolenie na loty w obrębie Unii Europejskiej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Amerykańskie przedsiębiorstwo spodziewało się, że w USA odpowiednia zgoda zostanie wydana jeszcze przed końcem br., ale - jak podkreślają eksperci - obecnie wydaje się to bardzo mało realne. Koncern Boeing zapewnia, że wprowadził niezbędne modyfikacje oprogramowania komputerów pokładowych i inne poprawki oraz, że przeprowadzone loty testowe wykazały pełna sprawność tych samolotów.

Wszystkie 737 MAX, w tym również należące do polskiego LOT-u, zostały uziemione po katastrofie tego typu samolotu, należącego do Ethiopian Airlines 10 marca. Spadł on kilka minut po starcie z lotniska w Addis Abebie, zabijając 157 osób, które znajdowały się na pokładzie.

Wcześniej, w październiku 2018 r. w Indonezji, spadł do morza samolot linii Lion Air. W katastrofie zginęło 189 osób.

Stwierdzono, że w obu przypadkach przyczyną katastrofy był wadliwie działający system komputerowy MCAS. (PAP)

kib/ mal/