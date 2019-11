Infoscan rozważa utworzenie spółki celowej dla działań na rynkach azjatyckich



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Infoscan rozważa utworzenie spółki celowej, która będzie odpowiadała za pozyskiwanie klientów oraz obsługę działalności operacyjnej na rynkach azjatyckich, poinformował wiceprezes Maciej Nowak.

"Rozważamy scenariusz utworzenia spółki celowej, która będzie odpowiadała za pozyskiwanie klientów oraz obsługę działalności operacyjnej na rynkach azjatyckich. Zauważyliśmy potencjał do rozmów na temat przedsięwzięcia 'joint venture' z przedsiębiorcami oraz inwestorami skupionymi wokół CEATEC. Zależy nam jednak na utrzymaniu jakości naszych produktów, dlatego wszystkie prace będą musiały być ściśle nadzorowane przez polskich inżynierów oraz specjalistów" - powiedział Nowak, cytowany w komunikacie.

Infoscan podał dziś wcześniej, że zawarł umowę o współpracy ze spółką IPAZ - autoryzowanym przedstawicielem na Polskę organizacji China-Europe Association for Techical and Economic Cooperation (CEATEC) i Yangtze River Delta Trade and Promotion Committee, celem prowadzenia działań na rynku chińskim, podała spółka.

Zgodnie z umową, biuro CEATEC zlokalizowane w Szanghaju będzie odpowiadało za pozyskanie nowych dystrybutorów dla rozwiązania Infoscanu na rynku chińskim, którzy dokonywaliby zakupu urządzenia MED Recorder oraz licencji na użytkowanie systemu telemedycznego Osascan w ramach jednorazowej opłaty. Ponadto kontrahent zobowiązał się do poszukiwania podmiotów medycznych zainteresowanych świadczeniem usług diagnostyki bezdechu z rozliczaniem się za każde wykonanie badanie oraz firm produkcyjnych, które wsparłyby Infoscan w dostarczaniu urządzeń na rynek chiński. Działania mające na celu pozyskanie partnerów handlowych dla spółki będą poprzedzone szczegółową analizą rynku chińskiego.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)