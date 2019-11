CBOS podkreśla, że listopadowe notowania głowy państwa nieco poprawiły się w stosunku do badania z października. Zadowolenie z prezydentury Andrzeja Dudy wyraża obecnie 65 proc. badanych, o 3 pkt proc. więcej niż w poprzednim miesiącu; 29 proc. (bez zmian) ocenia ją negatywnie. 6 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat (spadek o trzy pkt proc.).

Jak zauważa CBOS, listopadowe notowanie parlamentu wyłonionego w wyborach w 2015 roku, szczególnie Sejmu, są znacznie lepsze od tych z ubiegłego miesiąca i – co zdarza się niezmiernie rzadko – są częściej przychylne niż krytyczne.

Działalność Sejmu VIII kadencji dobrze ocenia 45 proc. badanych (wzrost o 13 pkt proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca); niezadowolenie z pracy Sejmu wyraża 39 proc. (spadek o 12 pkt proc.). Opinii na temat pracy posłów nie ma 16 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.). Są to najlepsze oceny pracy posłów od 1998 roku - podkreśla CBOS.

O pracy senatorów IX kadencji pozytywnie wypowiada się 39 proc. respondentów (wzrost o 7 pkt proc.); 35 proc. (spadek o 7 pkt proc.) jest przeciwnego zdania. Wyrobionego zdania o pracy senatorów nie ma 26 proc. ankietowanych (bez zmian w stosunku do poprzedniego badania). "Wcześniej, ostatni raz przewagę wyrażających zadowolenie z funkcjonowania izby wyższej nad niezadowolonymi obserwowaliśmy na początku 2008 roku" - zauważył CBOS.

CBOS zaznaczył, że wyjątkowo dobre wyniki odnotowała też Państwowa Komisja Wyborcza - lepsze niż po wyborach samorządowych w 2018 r. i po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. W listopadzie pracę PKW pozytywnie ocenia 73 proc. badanych (o 6 pkt proc. więcej niż w sondażu z czerwca br. oraz o 4 punkty proc. więcej niż w sondażu z listopada 2018 r.). Źle działalność PKW ocenia 6 proc. ankietowanych (bez zmian w stosunku do czerwca). W porównaniu do badania przeprowadzonego po wyborach do PE zmniejszył się natomiast (z 27 do 21 proc.) odsetek tych, którzy nie mają zdania o pracy PKW.

"Ostatnie notowania Sejmu VIII i Senatu IX kadencji są wyjątkowo wysokie nie tylko z perspektywy ostatnich czterech lat, ale i z dłuższej. W III Rzeczpospolitej tylko parlament z lat 1993–1997 w ostatnim okresie funkcjonowania częściej uzyskiwał pozytywne niż negatywne oceny. W ciągu ostatniego miesiąca minimalnie wzrosła aprobata działalności głowy państwa, nie zmieniła się jednak skala niezadowolenia z obecnej prezydentury. Po ostatnich wyborach rekordowo wysokie są notowania Państwowej Komisji Wyborczej" - podsumowuje CBOS.

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7-17 listopada 2019 r. na liczącej 996 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

autorka: Wiktoria Nicałek