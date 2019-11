KE powtórzyła to, co już wcześniej podkreślał EBC twierdząc, że rządy dysponujące przestrzenią fiskalną powinny wydawać więcej. Jednocześnie KE coraz bardziej martwi się krajami z wysokim poziomem zadłużenia, które nie robią wystarczająco dużo, by uporządkować swoje finanse.

Komisja Europejska stwierdziła, że plany budżetowe na 2020 r. przedłożone przez 11 członków są zgodne lub zasadniczo zgodne z przepisami. Osiem państw uznano za „zagrożone nieprzestrzeganiem” zasad budżetowych obowiązujących w bloku. Wśród nich znalazły się Francja, Włochy i Hiszpania - trzy największe gospodarki strefy euro po Niemczech. Podobne ryzyko stwierdzono także w przypadku Belgii, Portugalii, Słowenii, Słowacji i Finlandii.

Włochy zostały "wyróżnione" jako państwo obarczone szczególnym ryzykiem, z uwagą, że wzrost kosztów finansowania zewnętrznego może zapowiadać kłopoty. Taka ocena oznacza co najmniej poprawę w stosunku do napiętej sytuacji, jaka miała miejsce w ubiegłym roku, gdy prawie doszło do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Rzymowi. Nie zmienia to faktu, że włoski dług nadal dwukrotnie przekracza pułap 60 proc. PKB, który jest jednym z głównych kryteriów konwergencji gospodarczej w strefie euro.

„W sytuacji rosnącego zagrożenia dla perspektyw wzrostu gospodarczego w Europie cieszy fakt, że państwa strefy euro, takie jak Niemcy i Holandia, wykorzystują przestrzeń fiskalną do wspierania inwestycji. Mogą one jednak zrobić jeszcze więcej. Z drugiej strony państwa członkowskie o bardzo wysokim poziomie zadłużenia, takie jak Belgia, Francja, Włochy i Hiszpania, powinny wykorzystać niższe wydatki z tytułu odsetek, aby zmniejszyć swoje zadłużenie. Powinien to być ich priorytet” – powiedział w środę wiceprzewodniczący KE ds. euro i usług finansowych Valdis Dombrovskis.

