Kiedy wpisać w CV prawo jazdy kategorii B?

Oferty pracy dostępne np. w serwisach internetowych typu Pracuj.pl nie zawsze wspominają o tym, że od kandydata oczekuje się, że będzie on posiadał prawo jazdy kategorii B. Warto jednak wiedzieć, że dokument ten potwierdza kompetencję twardą, bez której nie można wykonywać zadań, w których niezbędne jest prowadzenie auta. Dobrze jest więc wspomnieć o niej w dokumentach aplikacyjnych.

W szablonach CV jest rubryka, do której wpisuje się umiejętności dodatkowe. Jeśli więc interesujące Cię ogłoszenie nie wymaga od Ciebie posiadania prawa jazdy kategorii B, wpisz je właśnie do umiejętności dodatkowych. Być może oferowana praca wiąże się ze sporadycznymi dojazdami np. do klienta. Wówczas prawo jazdy kategorii B będzie dodatkowym atutem w procesie rekrutacji.

Praca, w której przyda się prawo jazdy kategorii B

Przedstawiciel handlowy to zawód, w którym trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek działanie bez dokumentów uprawniających do prowadzenia samochodu. Można posiłkować się wynajętym kierowcą, ale na dłuższą metę nie jest to opłacalne. Planując karierę w tym zawodzie niezbędna jest inwestycja w kurs kończący się zdobyciem prawa jazdy kategorii B. Nawet, gdy ma to być praca przedstawiciela handlowego obsługującego kontrahentów z miasta, w którym firma ma swoją siedzibę.

Dostawca to kolejny zawód, którego nie można wykonywać nie mając prawa jazdy kategorii B. W każdym mieście funkcjonują pizzerie, bary i restauracje oferujące dania na wynos. Nie brakuje też hurtowni zaopatrujących lokalne sklepy w niewielki ilości potrzebnego im towaru. Posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu warto więc wpisać do CV ubiegając się o pracę np. kelnera lub pracownika magazynu.

Wielu przedsiębiorców zatrudnia pracowników na stanowisku kierowcy obsługującego daną firmę. Do ich zadań należy np. dowiezienie szefa lub pracowników na spotkanie, a czasem też przywiezienie ważnych kontrahentów.

Nasze zestawienie zamykamy pracą kierowcy taksówki. Tutaj prawo jazdy kategorii B jest jednym z podstawowych dokumentów, bez których nie ma mowy o wykonywaniu tego zawodu.



