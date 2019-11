InPost ma bezpośrednią umowę na obsługę dostaw i zamówień z AliExpress



Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - InPost zawarł bezpośrednią umowę na obsługę dostaw i zamówień z AliExpress - globalną platformą z Grupy Alibaba, podała spółka. Tym samym stał się dla AliExpress strategicznym partnerem w Polsce.

Od 21 listopada 2019 roku klienci platformy mogą odebrać przesyłki z Chin w Paczkomatach InPost w całej Polsce. Taka opcja dostawy jest dostępna bezpośrednio na stronach AliExpress podczas dokonywania zakupu, tak jak w polskich sklepach internetowych. Jeśli wartość zakupu przekracza 5 USD, przesyłka towaru za pośrednictwem InPost jest za darmo, podano.

"Obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost polskiego rynku e-commerce - a jednym z naszych kluczowych priorytetów jest poprawa logistyki dla polskich klientów. InPost jest bardzo ceniony przez kupujących w internecie - a dzięki rosnącej sieci i infrastrukturze logistycznej jest naturalnym strategicznym partnerem dla AliExpress" - powiedział senior operation manager w AliExpress Gary Topp, cytowany w komunikacie.

"Nasze usługi idealnie odpowiadają na potrzeby użytkowników AliExpress - strategiczne partnerstwo z gigantem światowego rynku e-commerce to dla nas wielki sukces. Przewidujemy znaczne zwiększenie wolumenu obsługiwanych przez nas przesyłek, który i tak rośnie ponad dwukrotnie szybciej niż rynek e-commerce w Polsce. [...] Wierzymy, że wiadomość o współpracy InPost z AliExpress będzie świetną informacją dla wszystkich osób lubiących zakupy w internecie - klienci e-commerce cenią możliwość odbioru paczki w Paczkomacie przede wszystkim za nieograniczoną dostępność 24h/7, wygodę i niskie koszty usługi. Współpraca obu firm gwarantuje bezpieczną realizację dostawy bezpośrednio z Chin do wybranego Paczkomatu InPost w Polsce - co z całą pewnością zachęci nowych klientów do zakupów w AliExpress" - podkreślił prezes InPost Rafał Brzoska.

AliExpress działa od 2010 roku i jest globalną platformą zakupową, która pozwala konsumentom z całego świata kupować produkty bezpośrednio od producentów i dystrybutorów, głównie z Chin. Platforma jest dedykowana dla sprzedawców z całego świata w celu rozwoju zasięgu lokalnie i globalnie.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

(ISBnews)