W ujęciu miesięcznym liczba etatów zanotowała w październiku już trzeci z rzędu spadek, tym razem o ok. 3 tys. - wskazali analitycy Banku Pekao.

Według GUS w październiku dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw obniżyła się do 5,9 proc. rok do roku z 6,6 proc. rdr we wrześniu wobec konsensusu prognoz 6,2 proc. i prognozy Pekao na poziomie 6,0 proc.

W ocenie Pekao, z jednej strony do obniżenia dynamiki płac w październiku przyczynił się najpewniej zanik dodatniego efektu kalendarzowego, który wspierał dynamikę wrześniową, zaś z drugiej strony wysoka zeszłoroczna baza odniesienia w górnictwie, na którą wpływ miała np. wypłata zaległego deputatu w JSW.(PAP)