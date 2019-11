Między innymi takie propozycje przedstawiają politycy Porozumienia Jarosława Gowina w ramach rozmów koalicyjnych z Prawem i Sprawiedliwością. Takich rozwiązań nie wykluczają także osoby z rządu, z którymi rozmawialiśmy.

W KPRM i resorcie finansów trwa przegląd scenariuszy. Powinny być one gotowe do końca pierwszej dekady grudnia. Wtedy rząd ma ponownie przyjąć nowy projekt budżetu i wysłać go do Sejmu.

Bieżąca sytuacja finansów państwa jest dobra, co pokazały piątkowe dane z wykonania budżetu po październiku. Choć wzrost wpływów z VAT jest słabszy niż rok temu, to w przypadku CIT i PIT nadal jest dwucyfrowy w porównaniu z zeszłym rokiem. To sugeruje, że ponownie deficyt na koniec roku będzie niższy od oczekiwanego.

