"Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne" - czytamy w porządku obrad rządu. Wnioskodawcą projektu jest minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak poinformował w poniedziałek PAP resort funduszy i polityki regionalnej, to ustawa przyjęta przez rząd 6 listopada 2019 r. "Potwierdzenie tekstu, którego wnioskodawcą był Minister Inwestycji i Rozwoju, a aktualnie jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwi rozpoczęcie prac nad ustawą w nowej kadencji parlamentu. Potwierdzany tekst realizuje rozstrzygnięcia Rady Ministrów z 6 listopada 2019 r. a więc to, że choć projektowana ustawa ma wejść w życie na początku 2020 r., to sam transfer z OFE do IKE dokona się w lipcu 2020 r." - przekazał resort.

Zgodnie z przyjętym przez rząd 6 listopada projektem ustawy, po zmianach OFE zostaną przekształcone tak, aby system emerytalny w najbliższych latach był oparty na filarach, na które będą składać się: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) – nowe, dobrowolne, prywatne i kapitałowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK); Pracownicze Plany Emerytalne (PPE); Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Projekt ustawy zakłada, że ustawa o OFE wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku. Do końca lutego 2020 roku uczestnicy OFE będą mogli zdecydować, czy ich pieniądze trafią na IKE czy też do ZUS. O ile jednak ci, którzy zdecydują się na IKE nie będą musieli nic robić (pieniądze z OFE zostaną przekierowane na IKE automatem), to ci którzy wybiorą ZUS, będę musieli wypełnić deklarację. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie wybór "opcji domyślnej z IKE". Projekt ustawy o OFE dotyczy prawie 16 mln Polaków, a kwota, która ma być przekazana na ich konta to 162 mld zł. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta, Ewa Wesołowska