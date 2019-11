"Polacy w Niemczech oczekują większego wsparcia na rzecz zajęć z nauki języka" - powiedział Czaputowicz, cytowany przez agencję dpa, na konferencji prasowej z szefem niemieckiej dyplomacji Heiko Maasem.

Polski minister spraw zagranicznych dodał, że rząd w Warszawie wydaje znaczące środki na rzecz niemieckiej mniejszości w Polsce, np. w szkołach równowartość średnio 1000 euro na ucznia.

"Życzylibyśmy sobie, aby podobne rozwiązania zostały znalezione w Niemczech" - podkreślił. "Życzylibyśmy sobie także większego wsparcia w kwestiach organizacyjnych dla Polaków mieszkających w Niemczech" - dodał.

Zarówno Czaputowicz, jak i Maas odrzucili ocenę NATO, wyrażoną w niedawnym wywiadzie przez Emmanuela Macrona. W rozmowie z tygodnikiem "Economist" z 7 listopada prezydent Francji mówił o „śmierci mózgowej” NATO z powodu braku koordynacji między USA i Europą. Ostrzegł też inne kraje europejskie, że nie mogą liczyć na pomoc USA w zakresie obronności. Słowa te wywołały kontrowersje w Europie, a Macron był za nie krytykowany.

"Nie zgadzamy się z tą oceną" - oświadczył we wtorek Czaputowicz, dodając, że Sojusz Północnoatlantycki jest w stanie adaptować się do nowych zagrożeń.

Maas zaznaczył, że Niemcom i Polsce zależy na silnej Europie, zdolnej do obrony swych wartości i interesów na świecie. "I w tym celu potrzebujemy Polski jako siły kształtującej. Znaczenie Polski w Unii Europejskiej będzie wzrastać w nadchodzących latach" - ocenił.

Także Czaputowicz opowiedział się za silną Unią Europejską, co - jak podkreślił - powinno znaleźć wyraz m.in. w unijnym budżecie. Jak pisze dpa, zdecydowanie odrzucił możliwość powiązania w przyszłości środków z funduszu spójności z przestrzeganiem zasad praworządności. "Nie uważamy, by to było właściwe rozwiązanie" - oznajmił.

W poniedziałek szef polskiej dyplomacji wygłosił wykład na temat globalnych i europejskich priorytetów polskiej polityki zagranicznej na konferencji eksperckiej „Weimar Transatlantic Forum”. Spotkanie to zorganizowała Fundacja Genshagen, zajmująca się promocją współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy, Francja).

W debacie Czaputowicz apelował o intensyfikację współpracy z Niemcami i podkreślił, że Polska i RFN mają wiele wspólnych celów w polityce zagranicznej oraz że oba kraje w ciągu ostatnich 30 lat zbudowały wyjątkowe relacje. Przedstawiając polską wizję UE przekonywał, że Wspólnota nie powinna ulegać pokusie protekcjonizmu oraz że opiera ona swoją demokratyczną legitymację na państwach członkowskich i parlamentach narodowych. W kwestii polityki bezpieczeństwa szef MSZ podkreślił, że NATO musi reagować na nowe zagrożenia i przypomniał, że relacje transatlantyckie i NATO są głównymi składowymi bezpieczeństwa i suwerenności Polski.(PAP)

akl/ mal/