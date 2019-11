GUS: nowe zamówienia w przemyśle w październiku wzrosły o 3,7 proc. rdr

Źródło: PAP

Nowe zamówienia w przemyśle w październiku 2019 r. wzrosły rok do roku o 3,7 proc., po wzroście o 12,6 proc. rok do roku we wrześniu - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.