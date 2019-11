Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru



Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 grudnia br. o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji 4 187 371 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, o cenie emisyjnej w wysokości 43,17 zł za akcję oraz objęciu ich w drodze subskrypcji prywatnej przez Skarb Państwa i pokryciu w całości wkładem niepieniężnym (aportem), podała spółka.

Cena emisyjna za jedną akcję serii E ma wynieść 43,17 zł, co oznacza, że łączna wartość emisji wyniesie 180 768 806,07 zł, poinformowano.

"Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego na poczet pokrycia akcji Serii E są następujące akcje:

(a) 1 478 144 akcje w spółce Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 'Chemobudowa Kraków' z siedzibą w Krakowie [...], na które składają się: (i) 161 500 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 50 zł każda akcja; (ii) 1 316 644 akcje zwykłe imienne serii B o wartości nominalnej 50 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 73 907 200 zł, stanowiące 98,11% kapitału zakładowego Chemobudowa Kraków oraz uprawniające do wykonywania 98,11% głosów na walnym zgromadzeniu Chemobudowa Kraków oraz

(b) 187 000 akcji w spółce Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki z siedzibą w Katowicach (CBPG) będących akcjami zwykłymi imiennymi serii A o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1 870 000 zł, stanowiących 85% kapitału zakładowego CBPG oraz uprawniających do wykonywania 85% głosów na walnym zgromadzeniu spółki CBPG, tj. wszystkie akcje Chemobudowa Kraków oraz CBPG, z wyłączeniem akcji, wobec których uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia akcji" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Wniesienie aportu do spółki doprowadzi w ocenie zarządu do wzrostu wartości spółki, pozwoli na poszerzenie rozmiaru i przedmiotu działalności spółki, w tym stworzy możliwość realizacji niektórych projektów przy wykorzystaniu kompetencji generalnego wykonawcy posiadanych przez Chemobudowę Kraków. Dodatkowo, planowana transakcja wpłynie pozytywnie na możliwość intensyfikacji prac nad zagospodarowaniem gruntów w Krakowie oraz pozwoli na osiągnięcie synergii z wzajemnej realizacji komplementarnych usług przez Chemobudowę Kraków, CBPG oraz spółki z grupy kapitałowej PHN" - czytamy dalej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)