Zachodniopomorskie: Ruszają przetargi na S3 Szczecin-Troszyn

Źródło: PAP

Ruszają przetargi na projekt i budowę drogi S3 od Szczecina do Troszyna - poinformowała w środę szczecińska GDDKiA. Odcinek jest niezbędny do ukończenia całej drogi S3 od Bałtyku do granicy z Czechami.