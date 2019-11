LiveChat miał 16,37 mln zł zysku netto, 20,37 mln zł EBIT w II kw. r. obr.



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - LiveChat Software odnotował 16,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2019/2020, zakończonego 30 września 2019 r., wobec 14,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 20,37 mln zł wobec 17,43 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,32 mln zł w II kw. roku obrotowego 2019/2020 wobec 26,58 mln zł rok wcześniej.

"W II kwartale roku finansowego 2019/20 skonsolidowane przychody grupy LiveChat Software wyniosły 32,3 mln zł a zysk netto 16,4 mln zł. To wyniki wyższe odpowiednio o 21,6% i 16,1% od zanotowanych przed rokiem. Spółka utrzymuje bardzo wysoką rentowność, w II kwartale marża netto wróciła do poziomu powyżej 50% i sprawnie generuje gotówkę" - czytamy w komunikacie.



W I-II kw. roku obrotowego 2019/2020 spółka miała 31,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 62,5 mln zł w porównaniu z 52,1 mln zł rok wcześniej.

"Za nami bardzo pracowite, ale też bardzo dobre pół roku. Pomimo wzrostu zatrudnienia nasz biznes jest bardzo efektywny. Jednak nasze ambicje są jeszcze większe. Pracujemy nad tym, żeby w przyszłości rosnąć jeszcze szybciej. Na obecnym etapie sama liczba klientów nie jest już dla nas kluczowym wskaźnikiem biznesowym, koncentrujemy się na przychodach i zyskach" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Już od dłuższego czasu tempo wzrostu przychodów LiveChat Software istotnie różni się od dynamiki wzrostu liczby klientów. Dlatego od początku przyszłego roku spółka nie będzie już raportować miesięcznie liczby klientów - będzie za to podawać szacunkowe dane nt. wartości sprzedaży, podano także.

W I połowie roku finansowego 2019/20 (kwiecień - wrzesień) grupa kapitałowa LiveChat Software osiągnęła przychody w wysokości 62,5 mln zł i 31,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to wzrost odpowiednio o ok. 20% i 9,7% w skali roku. W ciągu 6 miesięcy marża brutto na sprzedaży wyniosła 85,7%, marża operacyjna 61,7% a marża netto 49,7%. Wypracowane przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej to 31,7 mln zł. W samym II kwartale marża netto wyniosła 50,6%, dodano.

Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w I połowie roku finansowego 31,7 mln zł. W tym okresie spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę (drugą zaliczkę i kwotę która została do wypłacenie po uwzględnieniu dywidend zaliczkowych) a na koniec września dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 22,7 mln zł.

"Chcemy nadal dzielić się zyskiem z akcjonariuszami i przeznaczać na dywidendą maksymalną kwotę na jaką pozwalają nam przepisy. Nadal zamierzamy też płacić dywidendy zaliczkowe" - dodał Ciepły.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 30,9 mln zł wobec 28,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)