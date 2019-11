Wydarzenia ostatnich dni w Iranie pokazują, że możliwe jest odłączenie dostępu do sieci na skalę całego kraju. Na naszych oczach staje się to narzędziem kontroli społeczeństwa, a wyłączeń podobnych do tego, o którym zdecydowały władze w Teheranie, będzie więcej - pisze w opinii dr Łukasz Olejnik.