Gazeta pisze, że jeśli rozstanie Polkomtela z Huaweiem nie zakończy się ugodą, strony mogą ugrzęznąć na lata w sporze sądowym. "Ucierpią też podwykonawcy" - czytamy.

Według nieoficjalnych informacji gazety we wtorek, a następnie w środę miało się odbyć spotkanie Zygmunta Solorza z menedżerem Huaweia. "Miliarder nie pojawił się, za to do Huaweia w tym czasie zostało dostarczone odstąpienie od gigantycznej umowy" - podano.

W oświadczeniu Huaweia przekazanym dziennikowi firma potwierdziła, że otrzymała od Polkomtela oświadczenie o odstąpieniu od umowy. "Spółka Huawei jest zaskoczona taką decyzją partnera, zważywszy na bardzo zaawansowane stadium projektu informatycznego, którego dotyczy umowa, oraz na długoterminową i wieloobszarową współpracę Huawei z podmiotami z Grupy Polsat" - głosi, cytowane w "Pulsie Biznesu", oświadczenie Huawei.

