Ciech planuje kolejne rejestracje środków ochrony roślin w Rumunii w 2020 r.



Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Ciech kontynuuje ekspansję zagraniczną w biznesie Agro i na 2020 rok planuje kolejne rejestracje swoich środków ochrony roślin w Rumunii, jednocześnie rozwijając tam sieć dystrybucji, podała spółka.

Ciech Sarzyna, dzięki konsekwentnej realizacji podjętej przed kilkoma laty strategicznej decyzji o ekspansji na rynek rumuński, zbudowała na nim szerokie portfolio 10 produktów. Środki ochrony roślin z Nowej Sarzyny obecne są na kluczowych dla Rumunii uprawach: kukurydzy, słonecznika, zbóż i rzepaku. Spółka oferuje fungicydy oparte na takich substancjach jak azoksystrobina, tebukonazol czy siarka, oraz herbicydy oparte na takich substancjach jak MCPA, chizalofop czy nikosulfuron. Ciech Sarzyna planuje kolejne rejestracje na rok 2020 oraz rozwija swoją sieć dystrybucji na tym perspektywicznym rynku, podano.

"W Rumunii struktura upraw jest podobna do rynku polskiego, co umożliwia sprawną rejestrację naszych produktów. Całkowita powierzchnia upraw polowych to ponad 9 milionów hektarów, podobnie jak w Polsce. Oprócz pszenicy, rzepaku i kukurydzy, w Rumunii dużą popularnością cieszy się słonecznik. Uzyskaliśmy już rejestrację jednego ważnego produktu w tej uprawie, planowane są kolejne. Klienci w Rumunii oczekują wysokiej jakości produktów, cen dopasowanych do ekonomiki produkcji danych upraw umożliwiających eksport produktów rolnych na konkurencyjne rynki globalne oraz niezawodnej logistyki. Wszystkie te kryteria spełnia Ciech Sarzyna" - powiedział szef biznesu Agro w Grupie Ciech Wojciech Babski, cytowany w komunikacie.

Ważnym kamieniem milowym w rozwoju biznesu Agro Grupy Ciech w skali globalnej było nabycie całości akcji hiszpańskiej firmy Proplan. Aktualnie biznes Agro grupy opiera się na dwóch spółkach działających w segmencie środków ochrony roślin. Kolejnym obszarem, którego znaczenie dla grupy wzrasta, jest Ameryka Łacińska z Brazylią, Argentyną, Urugwajem i Meksykiem na czele. Ciech Sarzyna, oprócz swojego rynku macierzystego, obsługuje także rejon Europy Środkowej oraz Europę Zachodnią, Wyspy Brytyjskie i Skandynawię. Poza Europą tradycyjnie ważne rynki dla Ciech to Australia, Kanada oraz Daleki Wschód, zwłaszcza Tajlandia i Wietnam, przypomniano.

"Według dostępnych analiz rynek środków ochrony roślin będzie stabilnie rósł w tempie ok. 3% rocznie w najbliższych 3-5 latach. Prognozy mówią, że w Europie Zachodniej rynek będzie raczej stabilny, a główny obszar wzrostu to Europa Centralna i Wschodnia. Poza Europą spodziewany najsilniejszy wzrost wystąpi w Ameryce Łacińskiej oraz w niektórych krajach afrykańskich i Dalekiego Wschodu, czyli tam gdzie jest już obecna Grupa Ciech poprzez swoje dwie główne spółki działające w obszarze środków ochrony roślin" - podsumowano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

