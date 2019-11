CDRL miał 7,19 mln zł zysku netto, 12,3 mln zł zysku EBIT w I-III kw. 2019 r.



Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - CDRL odnotował 7,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2019 r. wobec 14,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,3 mln zł wobec 17,08 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 380,7 mln zł w I-III kw. 2019 r. wobec 183,39 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2019 roku CDRL wypracował 156 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o niemal 120% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym okresie grupa osiągnęła 6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 12% r/r. Wynik EBITDA wzrósł ponad dwukrotnie i wyniósł 17,8 mln zł. Dynamiczny wzrost skali działalności grupy to efekt przejęć zrealizowanych na przełomie 2018/2019 roku" - czytamy w komunikacie.

"Kontynuujemy intensywne prace nad konsolidacją i optymalizacją dwa razy większej grupy niż jeszcze rok temu. Osiągane wyniki potwierdzają skuteczność naszych działań i słuszność decyzji o skokowym wzroście skali działalności dzięki akwizycjom. W III kwartale, po raz pierwszy w tym roku osiągnęliśmy wzrost na wszystkich poziomach wyników, choć wiemy, że pełen potencjał nowej Grupy CDRL nie został jeszcze osiągnięty" - powiedział prezes CDRL Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

Dzięki zrealizowanym przejęciom Grupa CDRL buduje komplementarną ofertę odzieży, obuwia oraz akcesoriów dla dzieci. Akwizycje umożliwiły również większą dywersyfikację oferty, jak i otworzyły potencjał do rozwoju sprzedaży na rynku polskim, białoruskim i rosyjskim, podano.

"Konsekwentnie rozwijamy działalność CDRL zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach. Dzięki zrealizowanym przejęciom jesteśmy liczącym się graczem w regionie. Rozwijamy się również w sposób organiczny. Tylko w tym roku rozpoczęliśmy sprzedaż do Francji, Finlandii, Armenii oraz na Cypr. Przed nami najlepszy okres dla branży odzieżowej w roku, jesteśmy na niego dobrze przygotowani i liczymy, że będzie miał odzwierciedlenie w wynikach rocznych" - podkreślił Dworczak.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 11,3 mln zł wobec 14,24 mln zł zysku rok wcześniej.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)