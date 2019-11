CI Games miało 2,92 mln zł straty netto, 2,91 mln zł straty EBIT w III kw. 2019



Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - CI Games odnotowało 2,92 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2019 r. wobec 1,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,91 mln zł wobec 1,66 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,43 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 4,48 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 11,01 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 11,88 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11,6 mln zł w porównaniu z 17,66 mln zł rok wcześniej.

W III kwartale grupa prowadziła prace marketingowe związane z przygotowaniami do premiery najnowszej gry warszawskiego studia - "Sniper Ghost Warrior Contracts". Kulminacja działań marketingowych przypadła w okresie dnia premiery. Kampania marketingowa skupiona jest na mediach cyfrowych, w tym duża jej część opiera się na współpracy z influencerami, podkreślono w komunikacie.

"Główny wpływ na wyniki finansowe grupy w III kwartale miał cykl życia produktów z dotychczasowego portfolio i zwiększone nakłady marketingowe związane z przygotowaniem do premiery. W III kwartale przychody były wygenerowane głównie przez sprzedaż wcześniejszych gier z serii 'SGW' oraz 'Lords of the Fallen'" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

Obecnie zespół deweloperski prowadzi prace nad trybem multiplayer SGWC, który planowany jest do wydania w grudniu br. Tryb multiplayer jest ważnym dodatkiem do gry, mającym pozytywny wpływ na zwiększenie poziomu sprzedaży.

"'Sniper Ghost Warrior Contracts' wprowadza snajperską serię spółki w nowym kierunku, oferując jeszcze bardziej realistyczne i pełne napięcia scenariusze oparte na tytułowych kontraktach. Otwarte misje można wielokrotnie wykonywać na różne sposoby, które wynagradzają planowanie, jak i szybkie, taktyczne myślenie w obliczu wyłaniających się przeciwników" - wskazano także w komunikacie.

Premiera gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" miała miejsce 22 listopada. CI Games podkreśla, że gra ta zdobywa najwyższe oceny wśród wszystkich istotnych gier wydanych przez spółkę w historii.

Gra "Sniper Ghost Warrior Contracts" została wydana w wersji cyfrowej jak i pudełkowej na konsole PlayStation4, Xbox One oraz PC na wszystkich kluczowych rynkach na całym świecie. Gra zebrała dobre recenzję od mediów branżowych (średnia ocen na Metacritic wynosi 71%) oraz samych graczy - User Score na platformie Steam na poziomie 75%, podano także w materiale.

"Widzimy zdecydowanie pozytywne oceny od użytkowników zarówno na konsolach, jak i wśród graczy PC. Przekłada się to na wysoką sprzedaż, która jest zauważalnie wyższa niż poprzedniej gry w analogicznym okresie od premiery. Jednocześnie nasz zespół sprawnie dokonuje kolejnych poprawek na podstawie feedbacku ze strony graczy. Planujemy kilka dodatków, które wkrótce trafią do ich rąk. Lepiej rozumiemy graczy i budujemy społeczność wokół gry, czego odzwierciedleniem są dobre oceny gry" - skomentował Tymiński.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 9,26 mln zł wobec 11,18 mln zł straty rok wcześniej.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)