Pręty zbrojeniowe, które teraz można kupić ze zniżką, to najpopularniejszy towar z asortymentu sklepu internetowego NLMK - podał w piątek dziennik gospodarczy "Wiedomosti". Teraz można je nabyć ze zniżką w wysokości 1000 rubli (niecałe 15,6 USD) za tonę. Zwykła cena prętów wynosi, w zależności od rodzaju tego wyrobu, od 32 tys. do 35 tys. rubli (ok. 498-545 USD) za tonę.

Z kolei zakłady ZTZ z obwodu moskiewskiego - producent rur współpracujący z Gazpromem - oferuje w dniach od 29 listopada do 3 grudnia zniżki na rury o średnicy od 530 mm do 1420 mm. Tego rodzaju rury mogą być wykorzystywane do budowy rurociągów przemysłowych i o ogólnym przeznaczeniu. Jednak z obecnej promocji nie mogą skorzystać firmy sektora naftowo-gazowego.

Zakłady NLMK zajmowały w 2018 roku 12. miejsce wśród najbogatszych przedsiębiorstw prywatnych w Rosji w rankingu czasopisma "Forbes". Głównym akcjonariuszem firmy jest biznesmen Władimir Lisin.

Z badań marketingowych wynika, że 70 proc. Rosjan planuje iść na zakupy w obecny "czarny piątek"; w zeszłym roku gotowych do udziału w wyprzedażach było 67 proc. Przy czym, ponad połowa (57 proc.) Rosjan nie wierzy, że obniżki cen w tym dniu są realne.