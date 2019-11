Lokum Deweloper wprowadził do oferty 241 mieszkania w Lokum Vista w Krakowie



Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 241 lokale w II etapie inwestycji Lokum Vista w Krakowie, podała spółka.

"W ramach drugiego etapu inwestycji realizowanej przy ul. Walerego Sławka powstaną lokale o powierzchni od 30 do blisko 90 metrów kwadratowych, liczące od 1 do 4 pokoi. Ceny zaczynają się od 7998 zł brutto za m2" - czytamy w komunikacie.

"Osiedle Lokum Vista sprzyja zachowaniu równowagi między intensywnym tempem codziennego życia, a czasem na rekreację. Biorąc pod uwagę potrzeby współczesnych mieszkańców miast, którzy cenią wysoką jakość i wygodę, zaprojektowaliśmy nowoczesny zespół budynków oferujący wysoki standard części wspólnych ze specjalnie zaaranżowanymi strefami aktywnego wypoczynku i relaksu" – powiedział prezes Lokum Deweloper Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)