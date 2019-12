Rządy Katalonii i Flandrii podpisały deklarację o dążeniu do niepodległości

Źródło: PAP

Władze Katalonii i Flandrii podpisały w sobotę w Barcelonie umowę dotyczącą dążenia obu regionów do ogłoszenia niepodległości. W dokumencie zawarto też apel do Komisji Europejskiej o utworzenie nowego mechanizmu przyjmowania państw członkowskich do UE.