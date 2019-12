LiveChat zwiększył bazę klientów o 202 firmy do 28,77 tys. na koniec XI



Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - LiveChat Software miał 28 777 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 grudnia, podała spółka. W listopadzie liczba klientów wzrosła o 202 firm netto.

"Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na 1 grudnia 2019 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 28 777. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 202 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 listopada 2019 r.) liczba klientów spółki wynosiła 28 575. Przed rokiem (1 grudnia 2018 r.) liczba klientów wynosiła 25 896" - czytamy w komunikacie.

Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.

"Zgodnie z tym, co spółka podała w raporcie okresowym opublikowanym z 27 listopada 2019 r., tempo wzrostu przychodów różni się od tempa wzrostu liczby klientów rozwiązania LiveChat, co wynika m.in. ze zmian wskaźnika ARPU, a także rosnących przychodów z innych rozwiązań Spółki. W związku z tym emitent nie zamierza w 2020 r. publikować w osobnych raportach liczby klientów LiveChat i planuje zastąpić ten wskaźnik wstępnymi szacunkami dot. wysokości przychodów" - przypomniano.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)