Emilewicz: Ustawą o morskiej energetyce wiatrowej zajmie się minister klimatu



Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Pełnomocnictwa dotyczące ustawy wspierającej rozwój morskiej energetyki wiatrowej otrzymał minister klimatu Michał Kurtyka i to on może zgłosić ją do wykazu prac legislacyjnych, poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"Na pewno będzie istniał zespół międzyresortowy - ten, który był poprzednio, do spraw inwestycji w instalacje prosumenckie. Offshore, na pewno już wiem, że pełnomocnictwa w tej sprawie dostał pan minister Kurtyka i tę ustawę zgłasza do wykazu prac. Jest pilne, by to się znalazło w wykazie prac jeszcze przed Świętami. Legislacją [dotyczącą energetyki] zasadniczo będzie się zajmował minister Kurtyka" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.

Zaznaczyła też, że rząd jest zainteresowany rozwojem różnych źródeł prosumenckich, nie tylko fotowoltaiki.

"Nie widzę powodu, żeby programu 'Mój Prąd' nie rozszerzyć z paneli na coś innego" - powiedziała.

7 listopada br. Ministerstwo Energii podało, że przygotowało projekt ustawy wspierający rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, dodając, że jest on gotowy do dalszych prac legislacyjnych. Celem ustawy jest wsparcie rozwoju morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku.

