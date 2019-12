Nowy prezes, którego musi jeszcze zatwierdzić parlament, ma zastąpić Tuende Hando, od 1 grudnia zasiadającą w Trybunale Konstytucyjnym. Kadencja prezesa Krajowego Urzędu Sądownictwa trwa 9 lat.

OBH mianuje sędziów i nadzoruje pracę sądów. Pracę prezesa Urzędu nadzoruje z kolei wybierana przez sędziów Krajowa Rada Sądownictwa (OBT), która opiniuje także jego zalecenia.

Opozycyjny portal Index.hu napisał, że pikanterii sytuacji dodaje fakt, iż Krajowa Rada Sądownictwa nie otrzymała wcześniej żadnej informacji o nominowaniu nowego prezesa, choć przed jego wyborem powinna go przesłuchać. „Wszystko to raczej nie wskazuje na to, by (rządzący na Węgrzech) Fidesz chciał uspokoić sytuację z sędziami” – napisał portal.

Wiosną 2018 roku doszło do różnicy zdań między prezes OBH i Krajową Rada Sądownictwa, która zarzuciła Hando łamanie prawa poprzez obsadzanie kierowniczych stanowisk niezależnie od wyniku konkursu. Hando odrzuciła te zarzuty.

Gyoergy Barna Senyei jest przewodniczącym rady cywilno-prawnej sądu apelacyjnego w Budapeszcie. Ukończył wydział prawa uniwersytetu w Miszkolcu i pracę rozpoczął w tamtejszym sądzie. Potem był sędzią sądu komitackiego (wojewódzkiego) Borsod-Abauj-Zemplen, a od 2012 roku orzekał w sądzie apelacyjnym. Prezesem tego ostatniego został w 2016 roku.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)