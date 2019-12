"Z najnowszych badań No Fluff Jobs, największego portalu rekrutacyjnego w branży IT, wynika, że mężczyźni chcą zarabiać na starcie nawet 8 900 zł netto, a kobiety 5 792 zł, co oznacza, że mają aż 35% mniejsze oczekiwania finansowe. Juniorzy deklarują, że ich pensje są jednak niższe - w przypadku płci męskiej aż o 52% od preferowanych i wynoszą 4 200 zł na rękę, a w przypadku płci żeńskiej o 39% i wynoszą nieco ponad 3 511 zł" - czytamy w komunikacie.



Młodzi programiści, którzy mają co najwyżej dwa lata doświadczenia, wolą pracę na etacie. Taką formę zatrudnienia preferuje 58% z nich. Ponad 31% chce wykonywać pracę na umowie B2B, zaledwie 7,5% na umowę zlecenie, a niespełna 3,5% deklaruje chęć podpisania umowy o dzieło. Według No Fluff Jobs, 31% juniorów w IT pracuje na umowę zlecenie, mimo że preferencje co do tej umowy wyraził co 13. z nich, podano również.



Z raportu wynika, że 82% juniorów uważa, że w pracy najważniejsza jest możliwość rozwoju. Dlatego poszukują oni różnych sposobów na doszkalanie się i poszerzanie swoich zawodowych horyzontów. Dla 66% najbardziej liczy się atmosfera w pracy, a dla 58% zarobki. 44% ceni sobie także to, czy projekt jest ciekawy i rozwojowy. Najmniej istotnymi aspektami pracy okazały się m.in. możliwość pracy zdalnej (wskazało to 17,5%) czy benefity pozapłacowe (9%).



"Juniorzy chcą pracować w firmach, które oferują im dodatkowe szkolenia, zwracają szczególną uwagę na potencjał pracowników oraz zapewniają ścieżkę zawodowego awansu. Cieszy fakt, że młodzi programiści chcą się rozwijać i zdobywać coraz większe doświadczenie w swojej branży" - powiedział CEO No Fluff Jobs Tomasz Bujok, cytowany w komunikacie.



23% juniorów wskazuje, że ich głównym językiem programowania w pracy jest Java. Nie rezygnują jednak z rozszerzania swoich umiejętności o inne opcje. Młodzi programiści mogą pochwalić się także znajomością JavaScriptu (20%), Pythona (18%) oraz C# (12%).



"Warto podkreślić, że wśród młodych adeptów branży IT znajdziemy również tych, którzy specjalizują się w stosunkowo młodych językach programowania np. Kotlinie czy R. Jeśli chodzi o specjalizacje, to juniorzy głównie pracują w obszarach: Backend, Testing oraz Frontend. Już 8% przebadanych przez nas juniorów pracuje także w obszarze Mobile" - dodał Bujok.



Z badań No Fluff Jobs wynika także, że co 12. początkujący programista uznaje pracę za skuteczne źródło nauki. W grupie średniozaawansowanych (midów) co 5. Wiedzę i kompetencje młodzi programiści czerpią głównie z sieci - ponad 27% szuka inspiracji w tutorialach internetowych, a 19,5% w kursach online. Studia informatyczne i pokrewne są równie powszechne jako źródło wiedzy - wskazało je 21% badanych, zaś 12% stawia na szkoły programowania. Za skuteczne źródło nauki 8% uważa pracę w zawodzie, choć chcą i podejmują ją dość szybko. Najmniej atrakcyjnymi opcjami, z których młodzi programiści mogą zdobywać kompetencje, są projekty open source oraz szkolenia firmowe.



"Najnowszy raport No Fluff Jobs 'Pierwsze kroki w IT. Oczekiwania młodych programistów' pokazuje trzy istotne trendy obecne u młodych pracowników branży IT. Osoby z co najwyżej dwuletnim stażem mają jasno sprecyzowane oczekiwania co do swojej kariery: chcą mieć możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, deklarują chęć otrzymywania wysokiego, satysfakcjonującego wynagrodzenia i liczą, że praca da im liczne okazje do rozwoju" - podsumowano.



Dane na temat oczekiwań początkujących programistów pochodzą z ankiety "Zarobki w IT" przeprowadzonej przez No Fluff Jobs w dniach 22 lipca - 26 października 2019 roku na próbie 2 130 osób.

