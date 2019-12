Strategiczny plan UniCredit: Średnioroczny wzrost przychodów o 0,8% do 2023 r.



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Strategiczny plan "Team 23" UniCredit zakłada m.in. średnioroczny wzrost (CAGR) przychodów o 0,8%, do 19,3 mld euro w 2023 r., podał bank. Bazowy zysk netto w 2023 r. ma wynieść 5 mld euro.

"W Europie Zachodniej przychody mają wzrosnąć o CAGR wynoszący 0,5%, zaś w Europie Środkowej i Wschodniej - o 2% w latach 2018-2023" - czytamy w komunikacie.

"Przychody uwzględniają bardziej konserwatywne założenia dotyczące stóp procentowych niż oczekiwania rynkowe. Plan zakłada 3-miesięczną stopę Euribor na koniec okresu w wysokości ok. -50 pb pomiędzy 2019 a 2022, a w 2023 r.: -40 pb" - czytamy dalej.

Bank przewiduje średnioroczny spadek kosztów o 0,2% do 10,2 mld euro w 2023 r. Koszty ryzyka mają w 2023 r. wynieść 40 pb.

Plan zakłada także, że do akcjonariuszy powróci 8 mld euro kapitału w latach 2020-2023, w tym 2 mld euro w ramach skupu akcji.

"Dystrybucja kapitału będzie równa 40% bazowego zysku netto w latach 2020-2022, rosnąc do 50% w 2023 r. i obejmie zarówno dywidendę gotówkową, jak i skup akcji" - czytamy dalej.

Dystrybucja kapitału w 2019 r. obejmie 40% bazowego zysku netto (wobec wcześniej proponowanych 20%), w tym 10% w postaci buybacku, podano także.

UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)