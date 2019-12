Lux Med przejął Klinikę Głowy i Szyi Optimum w Warszawie



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Grupa Lux Med kupiła warszawską Klinikę Głowy i Szyi Optimum specjalizującej się w laryngologii (otolaryngologii) i świadcząca profesjonalne usługi medyczne w zakresie chorób górnych dróg oddechowych oraz rejonu głowy i szyi, podała spółka.

"Bardzo się cieszę, że możemy dziś ogłosić zamknięcie tej ważnej dla nas transakcji. Klinika Głowy i Szyi Optimum staje się częścią Grupy Lux Med, co pozwala nam znacząco poszerzyć ofertę usług z zakresu schorzeń rejonu głowy i szyi na terenie województwa mazowieckiego. Dołącza też do nas zespół uznanych specjalistów. Jestem przekonana, że nowy ośrodek szybko znajdzie uznanie wśród pacjentów naszej grupy" - powiedziała prezes Lux Medu Anna Rulkiewicz, cytowana w komunikacie.

Klinika Głowy i Szyi Optimum to nowoczesna placówka specjalizująca się w laryngologii (otolaryngologii) i świadcząca profesjonalne usługi medyczne w zakresie chorób górnych dróg oddechowych oraz rejonu głowy i szyi - zarówno, dla dorosłych, jak i dzieci. Poza wszechstronną diagnostyką i leczeniem zachowawczym, pacjenci mogą tu również skorzystać z leczenia chirurgicznego w ramach chirurgii jednego dnia. Klinika specjalizuje się w minimalnie inwazyjnych zabiegach endoskopowych, w tym jako jedyny niepubliczny ośrodek na Mazowszu wykonuje endoskopowe zabiegi w obrębie ślinianek podżuchwowych i przyusznych. Dysponuje również najnowszą technologią endoskopowego udrażniania zatok przynosowych - tzw. balonoplastyką, podano także.

Zespół Kliniki Optimum tworzy blisko 70 pracowników, w tym 50 lekarzy, m.in. otorynolaryngologów i chirurgów głowy i szyi, a także takich specjalności jak: audiologia i foniatria, alergologia, endokrynologia, ultrasonografia, dermatologia, medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna twarzy.

Grupa Lux Med działa na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

(ISBnews)