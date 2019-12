CPK wybrał 6 wykonawców w przetargu o wartości ponad 26 mln zł



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała sześciu wykonawców w przetargu na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych dla nowych linii kolejowych prowadzących do Portu Lotniczego Solidarność, podała spółka. Szacowana

wartość zamówienia to ponad 26 mln zł. Pierwsze umowy będą zlecane w przyszłym roku.



Zamówienie dotyczy wykonania inwentaryzacji przyrodniczych, czyli identyfikacji chronionych, rzadkich lub zagrożonych elementów

środowiska na terenach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje kolejowe CPK. Jest to jeden z elementów niezbędnych w ramach procedury

środowiskowej, która poprzedza wydanie pozwolenia na budowę, poinformowano.



W ramach postępowania do CPK wpłynęło siedem ofert. Zaproponowane przez wykonawców ceny wahały się od 90 zł/ha do 586 zł/ha

netto (podane stawki to maksymalne ceny w przeliczeniu na hektar). W postępowaniu wybrano firmy: Multiconsult (90 zł), WYG (95 zł), Daniel

Maranda, Asanga, Idom (95 zł), FFP Enviro (99 zł), Mosty Gdańsk (530 zł) i BBF (586 zł), wynika z komunikatu.



"Za nami rozstrzygnięcie pierwszego dużego przetargu kolejowego CPK. Spółka podpisze z wykonawcami umowę ramową na pięć lat.

Wyselekcjonowane firmy będą każdorazowo brały udział w organizowanych przez CPK zamówieniach cząstkowych. O konkretnym zleceniu na inwentaryzację przyrodniczą w ramach Programu Kolejowego CPK będzie decydowała zaproponowana przez firmę cena" - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie.



"Jako jedna z pierwszych inwentaryzacja przyrodnicza zostanie przeprowadzona na terenie, na którym powstanie 140-kilometrowy odcinek linii dużych prędkości Warszawa-CPK-Łódź. Kolejne inwentaryzacje będą wykonywane w zależności od bieżących potrzeb inwestycyjnych, w miarę postępu prac związanych z przygotowaniami do budowy kolejnych odcinków" - dodał p.o. prezesa CPK Mikołaj Wild, również cytowany w komunikacie.



Jak podkreślił członek zarządu CPK odpowiedzialny za część kolejową Piotr Malepszak, łączny maksymalny obszar inwentaryzacji przyrodniczych objęty umową szacowany jest na 220 tys. ha. Zadania mogą być zlokalizowane na terenie całego kraju. Podczas pierwszego etapu badań wykonawcy przeprowadzą prace studialne, a następnie badania terenowe i ekspertyzę przyrodniczą.



Powierzchnia badań zlecana w ramach jednego zamówienia cząstkowego nie będzie mniejsza niż 900 ha. Wynik każdej z przeprowadzonych

inwentaryzacji przyrodniczych zostanie załączony do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Następnie razem z wnioskiem o wydanie

decyzji środowiskowej zostanie przedłożony odpowiedniemu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (RDOŚ). Kolejne etapy w ramach przygotowań do inwestycji to: uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, a później pozwolenia na budowę, podano także.



Łącznie w ramach Programu Kolejowego CPK ma powstać 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy. Każda z kolejowych "szprych", prowadzących do CPK składać się będzie z nowych odcinków sieci, które wybuduje spółka CPK oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury, które znajdują się w gestii PKP PLK. 29 kwietnia br. rząd przyjął rozporządzenie, na mocy którego każdy z nowych odcinków torów, którymi pociągi dojadą do CPK i Warszawy, został włączony do wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym, podsumowano.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

(ISBnews)