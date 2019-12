Grupa Orlen jest czwartym co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, który w tym roku prognozuje produkcję w tym segmencie na poziomie ok. 8 TWh – podał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak zaznaczył, segment energetyki odpowiada za 15 proc. zysku EBITDA w Grupie Orlen.