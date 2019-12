Miraculum: Marka Chopin będzie sprzedawana na platformach Alibaby



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Miraculum otrzymał potwierdzenie warunków współpracy z Alibaba.com w zakresie dystrybucji produktów marki Chopin klasy premium, podała spółka.

"Współpraca dotyczy dystrybucji produktów spółki marki Chopin klasy premium na platformach e-commerce należących do holdingu Alibaba group. Rozpoczęcie sprzedaży produktów marki Chopin - pierwszej polskiej marki kosmetycznej klasy premium - na platformach należących do Alibaba Group planowane jest w grudniu bieżącego roku" - czytamy w komunikacie.

Alibaba.com należy do koncernu Alibaba Group, jednej z największych na świecie firm zajmujących się sprzedażą detaliczną i e-commerce o zasięgu globalnym, będącej jednocześnie jedną z największych firm venture capital i korporacji inwestycyjnych na świecie. Alibaba.com obsługuje sprzedaż między importerami i eksporterami z ponad 240 krajów i regionów, czytamy także.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)