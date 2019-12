Tauron Wydobycie uruchomił kompleks technologiczny zwiększający wydajność



Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Tauron Wydobycie uruchomił nowoczesny kompleks technologiczny umożliwiający produkcję najlepszych jakościowo paliw węglowych m.in. do produkcji ekologicznych produktów grzewczych, podała spółka. Warta 20 mln zł modernizacja rozpoczęła się trzy lata temu.

"Dzięki oddanej inwestycji spółka zwiększy wydajność Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie i tym samym produkcję sortymentów średnich Groszek i Jaret, czyli gatunków najchętniej kupowanych przez indywidualnych odbiorców do ogrzewania domów. Lepsze będą także parametry jakościowe produktów w dostosowaniu do obiektywnych warunków funkcjonowania na rynku z zachowaniem obecnych norm jakościowych obowiązujących w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Szacowana wielkość produkcji sortymentów średnich wynosi obecnie 95 tys. ton, a w kolejnych latach będzie wzrastać, do osiągnięcia w 2022 roku wydajności na poziomie 190 tys. ton.

"Coraz większa grupa odbiorców indywidualnych dostosowuje swoje domowe kotły do spalania ekogroszków. Wpisując się więc w te trendy rynkowe, uruchomiliśmy technologię, która poprawi jakość produkowanych paliw węglowych. To jedna z tych inwestycji, które podnoszą wydajność i efektywność zakładu górniczego a przy tym sprawią, że nasze produkty są bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego" - powiedział prezes Tauron Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w materiale.

Wzbogacanie jest jedną z operacji technologicznych Zakładu Przeróbczego, dzięki której z urobku uzyskuje się określone sortymenty węgla o żądanej jakości bądź sortymenty posiadające określone własności techniczne i technologiczne związane z jego dalszym wykorzystaniem. W celu poprawy procesu wzbogacania węgla oraz optymalizacji kosztów przeróbki węgla niezbędna jest zmiana procesu technologicznego z procesu dwuproduktowego wzbogacania na wzbogacanie trójproduktowe przy równoczesnym poprawieniu skuteczności procesu rozdziału, podkreślono.

Zadania, które weszły w skład projektu, koncentrowały się w głównej mierze na modernizacji maszyn i urządzeń służących do przygotowania węgla surowego oraz jego wzbogacania, jak również urządzeń odpowiadających za odwodnienie wyprodukowanego koncentratu.

