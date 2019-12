APS Energia uruchomi nowy zakład i 2,5-krotnie zwiększy moce produkcyjne w Rosji



Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - APS Energia Rus - rosyjska spółka zależna APS Energia - podpisała z ZAO Uralenergo przedwstępną umowę zakupu budynku administracyjno-produkcyjnego za 80 mln RUB netto (ok. 4,8 mln zł), podała APS Energia. Powierzchnia nieruchomości wynosi 2,5 tys. m2, z czego 1,8 m2 to przestrzeń produkcyjno-magazynowa.

"Uruchomienie nowego zakładu w Rosji to przede wszystkim odpowiedź na bardzo korzystną sytuację na tamtejszym rynku. Chodzi tu głównie o inwestycje w branży energetycznej, dla której realizujemy coraz więcej zamówień. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów, musimy zwiększyć zarówno powierzchnię produkcyjną, jak i biurową. Nowy zakład to także możliwość poszerzenia oferty o urządzenia nowszej generacji oraz tych przeznaczonych na inne segmenty rynku" - powiedział prezes Piotr Szewczyk, cytowany w komunikacie.

Uruchomienie nowego zakładu w Jekaterynburgu pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych rosyjskiej spółki zależnej ponad 2,5-krotnie, podano również.



Inwestycja zostanie w 80% sfinansowana kredytem hipotecznym pozyskanym na rosyjskim rynku bankowym. Reszta pochodzić będzie ze środków własnych APS Energia Rus, podkreślono.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,93 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)