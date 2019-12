Jak zaznaczyli analitycy PIE, w ostatniej dekadzie eksport polskiej branży tytoniowej znacząco wzrósł. "Między latami 2009 i 2018 jego wartość w euro zwiększyła się o 218,7 proc." - czytamy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Eksperci zwrócili uwagę, że nasz kraj jest obecnie 3. w świecie i 2. w Europie eksporterem wyrobów tej branży. "Należymy również do grona największych producentów tytoniu w UE, obok Włoch, Bułgarii, Grecji i Hiszpanii" - podkreślili.

Według danych International Trade Center, na które powołuje się PIE, w 2018 r. klienci zagraniczni kupili w Polsce wyroby branży tytoniowej za około 3,4 mld euro - było to o 13 proc. więcej niż rok wcześniej i stanowiło 8,7 proc. wartości ich światowego eksportu. "Większy udział osiągnęły jedynie kraje sytuujące się na pierwszych dwóch pozycjach światowej listy eksporterów, tj. Zjednoczone Emiraty Arabskie (9,9 proc.) oraz Niemcy (9,1 proc.)" - napisali.

W strukturze polskiego eksportu wyrobów tytoniowych dominujące znaczenie, z udziałem 97,7 proc., mają papierosy (2,9 mld euro, 85,4 proc.) oraz tytoń przetworzony (413,3 mln euro, 12,3 proc.). "Pozostałe 2,3 proc. wartości eksportu branży tytoniowej - ok. 79 mln euro - stanowił tytoń nieprzetworzony polskiej produkcji, ceniony przez nabywców za jego wysoką jakość" - zaznaczył PIE.

Głównymi odbiorcami wyrobów tytoniowych "made in Poland" były w 2018 r. państwa Unii Europejskiej. "Najwięcej zakupili Niemcy (754,5 mln euro), Holendrzy (452 mln euro), Włosi (361,5 mln euro), Brytyjczycy (243,7 mln euro), Belgowie (225,2 mln euro), Hiszpanie (164,2 mln euro) i Czesi (154 mln euro)" - czytamy. Tytoń i wyroby tytoniowe z Polski eksportowane były też na rynki pozaeuropejskie, w tym m.in. do Algierii, Australii, ZEA, Izraela, Kanady, Libanu, Kuwejtu, Jordanii, Egiptu, Singapuru, Tunezji i Meksyku.

Polska również importuje wyroby branży tytoniowej. "Na liście światowych importerów nasz kraj sytuuje się jednak dopiero na 15. pozycji, z udziałem 1,9 proc." - wyjaśnili. W 2018 r., jak dodali, sprowadzono do Polski tytoń i wyroby tytoniowe za 777,9 mln euro, z czego 77,8 proc. stanowił tytoń nieprzetworzony (głównie z Brazylii, Niemiec, USA, Indii, Chin, Mozambiku i Tanzanii). W obrocie wyrobami branży tytoniowej Polska osiąga wysokie dodatnie saldo, które w 2018 r. wyniosło rekordową wartość, prawie 2,6 mld euro - przypomnieli.

W 2019 r. wartość eksportu wyrobów tytoniowych z Polski wzrośnie do ponad 4,1 mld euro, a import przekroczy 1 mld euro - oszacował PIE, powołując się na prognozy Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Zdaniem PIE "wycofanie z produkcji i handlu papierosów mentolowych, których jesteśmy znaczącym producentem (od 2020 r. papierosy aromatyzowane będą zakazane w całej UE) prawdopodobnie wpłynie negatywnie na eksport polskiej branży tytoniowej".

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

>>> Czytaj też: Światowa gospodarka tonie w długach. To uzależnienie, z którego ciężko się wyrwać