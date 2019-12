Klabater chce wydać wersję konsolową gry 'Crossroads Inn' w 2020 r.



Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Klabater pracuje nad zapowiedzianymi dodatkami do gry "Crossroads Inn" oraz adaptacją gry na platformy Windows Store, Xbox One i Nintendo Switch. Wydanie konsolowej wersji tytułu planowane jest na 2020 rok, podała spółka.

Gra znalazła się w gronie 20 najlepszych produktów wydanych w październiku na platformie Steam, biorąc pod uwagę przychód uzyskany w ciągu pierwszych dwóch tygodni od premiery, podano.

"Traktujemy ten wynik w kategorii dużego sukcesu, tym bardziej, że nasza produkcja ukazała się w bardzo trudnym komercyjnie okresie IV kwartału, zaledwie tydzień przed końcem października i musiała stanąć w szranki z największymi tytułami sezonu i licznymi akcjami wyprzedażowymi. Gracze na bieżąco komentują stworzony przez nas świat oraz sami kreują jego zawartość przy pomocy edytora, który już za chwilę będzie kompatybilny ze Steam Workshop" - powiedział członek zarządu Klabater Robert Wesołowski, cytowany w komunikacie.

Klabater potwierdza również swoje długofalowe plany w kwestii rozwijania uniwersum stworzonego na potrzeby gry. W 2020 roku spółka udostępni nowe wydarzenia dla społeczności w grze oraz dodatkowe wersje językowe, które poszerzą rynek potencjalnych odbiorców produkcji. Zaplanowano również cztery bezpłatne DLC oraz pięć płatnych dodatków, m.in. "Psiaki i Robaki" oraz "Płać Chłopie i płacz!", wskazano również.

"Pierwsze tygodnie po premierze potwierdziły nasze założenia, 'Crossroads Inn' to gra, od której fani oczekują nowych treści i długofalowego rozwoju. 2020 będzie dla nas kluczowy z punktu widzenia pracy nad marką. Oprócz wielu już zapowiedzianych dodatków mamy w planach także dodanie nowych wersji językowych: francuskiej i hiszpańskiej w pierwszej połowie roku i dwóch kolejnych w III i IV kwartale 2020. Ponadto przygotowaliśmy kilka technicznych nowości do gry, m.in. integrację z Twitchem oraz nowe scenariusze i wyzwania dla karczmarzy" - dodał dyrektor marketingu Klabater Łukasz Mach.

Zespół portingowy spółki wspólnie z developerami z Kraken Unleashed rozpoczął również pracę nad edycją "Crossroads Inn" na Xbox One i Nintendo Switch oraz wersją gry dla sklepu Windows Store. Gra będzie dostępna w wersji na konsolach w 2020 roku.

"To odpowiedź na częste prośby graczy, a zarazem możliwość wejścia na zupełnie nowy rynek zbytu dla naszej produkcji. Mam nadzieję, że tak ambitna pod względem rozgrywki i mechanik gra okaże się naturalnym wyborem dla graczy, którzy szukają czegoś świeżego na rynku konsolowym. Na PC gra świetnie poradziła sobie na rynku amerykańskim, liczymy, że powtórzy ten wynik na konsolach Microsoftu i Nintendo" - podkreślił Wesołowski.

Spółkę szczególnie cieszy wysoki odsetek klientów z USA i Niemiec wśród graczy, którzy zakupili "Crossroads Inn". Tendencja ta potwierdza założenia przyjęte przez studio jeszcze przed premierą i pokazuje skuteczność prowadzonych działań marketingowych. Dodanie wersji językowych francuskiej oraz rosyjskiej pozwoli na zwiększenie aktywności marketingowej na tych terytoriach i aktywizację sprzedaży w nadchodzących miesiącach, podsumowano.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od października 2019 r.

(ISBnews)