"Trwają prace nad projektem rozporządzenia do Prawa telekomunikacyjnego, które będzie dotyczyło cyberbezpieczeństwa. Wydanie go umożliwia art. 175d tej ustawy, który mówi o tym, że minister właściwy do spraw informatyzacji, czyli minister cyfryzacji może określić minimalne środki techniczne i organizacyjne oraz metody zapobiegania zagrożeniom, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług" - powiedział Okoński.

Jak wskazał, do tej pory to rozporządzenie nie było wydane. Dodał, że resort pracuje nad jego treścią w grupie międzyresortowej pod przewodnictwem MC, ale w prekonsultacje włączeni są też operatorzy. "To wyznaczy pewne wymagania co do świadczenia usług przez operatora. Zakładamy, że wejście w życie rozporządzenia powinno się zgrać w czasie z rozstrzygnięciem aukcji" - mówił wiceminister, który w połowie grudnia odchodzi ze stanowiska.

"Zakładam, że zdążę jeszcze uruchomić konsultacje publiczne, bo chcemy to zrobić w przyszłym tygodniu. Finalna postać rozporządzenia będzie kształtowana przez mojego następcę, ale mam nadzieję, że dzięki przeprowadzeniu prekonsultacji nie trzeba będzie wprowadzać istotniejszych zmian po konsultacjach" - powiedział.

Wcześniej resort cyfryzacji rozważał przygotowanie specustawy pod 5G, o czym mówił w rozmowie z PAP minister cyfryzacji Marek Zagórski, jednak jak powiedział Okoński, jej ewentualne przygotowanie będzie zależeć od wyników prac analitycznych przez planowaną spółkę Polskie5G, w której uczestniczą operatorzy telekomunikacyjni, Polski Fundusz Rozwoju i Exatel.

"Na ten moment wydaje się, że przed najbliższą aukcją specustawy nie będzie, gdyż byłoby bardzo trudno zdążyć z jej uchwaleniem. Być może jednak taka konieczność wyniknie z prac nad modelem operatora hurtowego dla częstotliwości 700 mHz. Z tej analizy może też wyniknąć, jakie zmiany prawne są potrzebne, by ten model mógł zafunkcjonować. Do rozstrzygnięcia pozostanie też jeszcze kwestia umiejscowienia innych zmian w obszarze cyberbezpieczeństwa, wymagających zmian ustawowych. Myślę, że powinno się to wszystko wyjaśnić najpóźniej za parę miesięcy" - mówił Okoński. (PAP)

