Solaris Bus & Coach zwyciężył w przetargu stolicy Estonii, Tallina, na 100 autobusów miejskich napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), podała spółka. 60 zamówionych przez przewoźnika Tallinna Linnatranspordi AS autobusów to pojazdy Solaris Urbino 12, kolejne 40 to przegubowe Solarisy Urbino 18 za łącznie 27 mln euro.