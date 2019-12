Sieć Otwartych Innowacji (SOI) prowadzona przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) pozwala na zwrot do 70% wartości transakcji zawartej w celu zakupu licencji, patentu czy know-how realnie wpływającego na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

SOI ma wpływać na kulturę budowania innowacyjnych powiązań w dobie Przemysłu 4.0., ale umożliwiać też rozwój mikroprzedsiębiorstwom. To one, poprzez zakup nowoczesnych rozwiązań, mogą podnosić swoją konkurencyjność. Bartosz Sokoliński, dyrektor biura rozwoju innowacji ARP uważa, że w Polsce wciąż niewiele firm wykorzystuje szanse na sfinansowanie zakupu technologii. Przedsiębiorstwa koncentrują się na bieżącej działalności nie wybiegając zbyt daleko w myśleniu o przyszłości biznesu. „Dlatego projekt ARP Sieć Otwartych Innowacji, oprócz funduszy na granty, zawiera komponent edukacyjny” - podkreśla Bartosz Sokoliński.

Duże innowacje dla małych firm

Z pomocy ARP skorzystała między innymi firma P.H.U. Metering Anna Moder, która od wielu lat świadczy usługi montażu, serwisowania i odczytu danych z wodomierzy. Firma mieści się w Buczku, liczącej nieco ponad 1200 mieszkańców wsi oddalonej 30 kilometrów od Łodzi, ale klientów ma w ponad 120 gminach w Polsce. Aby usprawnić działanie pracowników terenowych firma zainwestowała w technologię Interaktywnej mapy odczytowej. „Sama znajomość topografii miejscowości nic nie dawała, ponieważ czasem pod jednym adresem jest kilkadziesiąt mieszkań, a czasem na jednej, olbrzymiej działce zlokalizowanie wodomierza przypomina szukanie igły w stogu siana” – wyjaśnia Bartłomiej Moder, dyrektor ds. technicznych w P.H.U. Metering i specjalista ds. wdrażania projektów.

Oszczędności, usprawnienia, konkurencyjność

Nowe rozwiązania oszczędzają czas pracowników i dają więcej możliwości planowania codziennej pracy. Dzięki grantowi z SOI firma poniosła tylko 45% kosztów licencji na oprogramowanie, które dziś ułatwia pracę i jednocześnie zmniejsza wydatki. Drugie z wdrożeń w P.H.U. Metering to oprogramowanie pozwalające prowadzić dobowe odczyty z wodomierzy w sieci wodociągowej. System radiowy pozwala dokładnie analizować dane dotyczące zużycia, ale także lokalizować wycieki i awarie. To bardzo ważne dane dla jednostek samorządu terytorialnego, które są głównym odbiorcą takich usług. Właściciele firmy podkreślają, że cała procedura w obu przypadkach zamknęła się w kilku miesiącach od złożenia wniosków do wdrożenia technologii.

Jak postawić na innowacyjność?

„Firmy powinny stawiać na innowacje” - mówi Bartosz Sokoliński. Dzięki możliwości zakupu konkretnych technologii nie ma konieczności prowadzenia w samym przedsiębiorstwie prac badawczo-rozwojowych, które są czaso- i kosztochłonne.

W programie SOI finansowane są patenty, wzory użytkowe, prawa autorskie do oprogramowania, topografia układów scalonych, know-how. System grantowy umożliwia sfinansowanie nawet 70% wartości inwestycji, a wkład własny firma może wnosić w ratach. Dofinansowanie można uzyskać na rozwiązania obecne na lokalnym rynku nie dłużej niż 3 lata (a dla produktów funkcjonujących na rynku międzynarodowym - 5 lat).

Wnioski przyjmowane są w naborze ciągłym do końca 2019 roku. Listę brokerów technologii, czyli osób doświadczonych w doradzaniu firmom odpowiednich rozwiązań i składaniu wniosków o ich dofinansowanie, można znaleźć na stronie SOI.