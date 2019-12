Unimot podwyższył prognozę skorygowanej EBITDA do 62,3 mln zł w 2020 r.



Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Unimot zaktualizował prognozę skonsolidowanej skorygowanej EBITDA, podwyższając ją do 62,3 mln zł w 2020 roku (dotychczasowa prognoza, opublikowana w strategii wynosiła 44,2 mln zł) oraz do 61,4 mln zł w 2019 roku (poprzednio: 57,6 mln zł), podała spółka.



"Zarząd podjął decyzję o podwyższeniu prognozy na 2020 r. w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową grupy kapitałowej Unimot, w tym pozytywne oczekiwania spółki co do wysokości premii lądowej i wysokich wolumenów sprzedaży oleju napędowego, jak również uwzględnienie w wyniku finansowym wpływów z nowego segmentu produktowego (produkty asfaltowe) oraz oczekiwanie wyższego, od wcześniejszych założeń, wyniku na gazie ziemnym" - czytamy w komunikacie.



Dodatkowo zarząd Unimotu poinformował, że w związku z wyższymi od oczekiwań wynikami w październiku oraz listopadzie br., podwyższył prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2019 r. do poziomu 61,4 mln zł. Poprzedni poziom, przekazany do publicznej wiadomości 14 listopada br. wynosił 57,6 mln zł, podano również.



"Jednocześnie, emitent informuje o zmianie dotychczasowej polityki informacyjnej w zakresie publikacji prognoz finansowych na kolejne lata, które obejmuje aktualna strategia, tj. 2021, 2022 i 2023. Zarząd podjął decyzję o odwołaniu prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na wyżej wymienione lata (2021: 54,3 mln zł; 2022: 64,9 mln zł; 2023: 74,8 mln zł) i publikowaniu ich każdorazowo, pod koniec roku poprzedzającego" - czytamy dalej.



Decyzja zarządu związana jest z czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od spółki, przede wszystkim ze znaczącymi zmianami rynkowymi, jakie miały miejsce od momentu przyjęcia strategii (problemy jednego z konkurentów) oraz które mogą (zgodnie z zapowiedziami, będą) mieć miejsce w przyszłości (fuzja dwóch wiodących koncernów paliwowych). Powyższe okoliczności mogą mieć z dużym prawdopodobieństwem wpływ na prognozy na kolejne lata, a oszacowanie tego wpływu jest obecnie niemożliwe, podkreślono również.



"W ocenie zarządu, powyższa sytuacja powoduje, że prognozowanie wyników z dużym wyprzedzeniem obarczone jest wysokim ryzykiem popełnienia błędu, co skłoniło spółkę do decyzji o odwołaniu prognoz zamiast ich korygowania i ma na celu uniknięcie ryzyka wprowadzenia inwestorów w błąd co do prognozowanej sytuacji finansowej i gospodarczej Grupy Unimot" - podsumowano.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)