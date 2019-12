Ceny ropy naftowej stabilizują się po dynamicznym spadku



Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews/ Superfund TFI) - Po dynamicznym spadku w środę, ceny ropy niemal natychmiast odbiły i w czwartek rano powróciły do wcześniejszych poziomów. Kontrakty na Brent na londyńskiej giełdzie paliw ICE Futures Europe są wyceniane po 63,90 dolarów za baryłkę. Z kolei notowane na giełdzie paliw NYMEX kontrakty na baryłkę ropy West Texas Intermediate kosztują 58,80 dolarów za baryłkę.

Notowania czarnego złota zostały lekko zachwiane najnowszymi danymi ze Stanów Zjednoczonych. Opublikowany w środę raport o zapasach paliw amerykańskiego Departamentu Energii wskazał, że zapasy surowca w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 0,8 mln baryłek. Dane te były niezgodne z prognozami, które zakładały spadek zapasów za oceanem o 3,0 mln baryłek. To szósty tydzień zwyżki zapasów w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 7 tygodni.

Ceny ropy pozostają pod wpływem ubiegłotygodniowych uzgodnień krajów OPEC+. Na szczycie w Wiedniu kraje należące do kartelu wraz z Rosją podjęły decyzję o dodatkowych cięciach wydobycia ropy. Obniżenie produkcji surowca o 1,7 mln baryłek dziennie do końca marca 2020 r. ma na celu ograniczenie jego podaży na rynkach. Dodatkowo Arabia Saudyjska zapowiedziała obniżenie wydobycia ropy o 400 tys. baryłek dziennie. Działania te mają wspierać ceny ropy w kolejnych miesiącach.

Tymczasem po największym w historii IPO nie zwalnia Saudi Aramco. W drugi dzień po debiucie kurs akcji na parkiecie w Rijadzie wyraźnie przekroczył 38 riali, co sprawiło, że wycena arabskiego potentata naftowego poszybowała powyżej 2 bilionów dolarów. Tym samym spółka powiększyła przewagę nad amerykańskimi firmami technologicznymi i jest w tej chwili zdecydowanie największą giełdową spółką świata.

Saudi Aramco to największy na świecie dostawca ropy naftowej, z rocznym wydobyciem na poziomie 3,4 mld baryłek. Państwowy monopolista posiada również największe udokumentowane zasoby surowca – według szacunków wynoszą one aż 270 mld baryłek.

Paweł Grubiak - prezes zarządu, doradca inwestycyjny w Superfund TFI

